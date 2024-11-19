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Sivasspor - Kasımpaşa Maçının Bilet Satışı Başladı

Sivasspor - Kasımpaşa Maçının Bilet Satışı Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın bilet fiyatları belirli oldu ve satışa çıktı.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 13. hafta maçının bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri de satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 500 TL

Maraton Alt ve Üst: 300 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 300 TL

Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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