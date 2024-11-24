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Sivasspor-Kasımpaşa Maçı Öncesi Stadyum Zemininde Kar Var

Sivasspor-Kasımpaşa Maçı Öncesi Stadyum Zemininde Kar Var
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği Sivas 4 Eylül Stadyumu, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Maçın ertelenip ertelenmeyeceğine hakem karar verecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi stadyum zemini karla kaplandı.

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, bugün saat 13.30'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi yetkililerden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edemediklerini belirterek, stadyumun alttan ısıtmasının ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun toprak ısısının 22 derece olduğu da öğrenilirken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile kulüp çalışanları tarafından çevre ve pist temizliği de aralıksız olarak devam ediyor.

Ertelenmesine hakem karar verecek

Maçın ertelenmesi ile ilgili kararı ise hakemler karar verecek. Maç saatine yakın stadyuma gelecek olan hakemler ve federasyon temsilcileri incelemelerinin ardından maçın oynanıp oynanmayacağı kararını açıklayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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