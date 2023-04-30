Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
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Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe maçında yediği goller Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar, deneyimli kalecinin basit goller yediğini belirtirken, Şaşal'ın performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sivasspor Teknik Direktörü maç sonu yaptığı açıklamada, Ali Şaşal'ın ilk yarı sakat oynadığını ifade etti.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Ali Şaşal'ın performansı tartışma konusu oldu.
GALATASARAY TARAFTARI AYAKLANDI
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe maçındaki performansı tepki çekti. Sosyal medyada Galatasaray taraftarı, deneyimli kaleciyi sert eleştirirken Şaşal kısa sürede gündeme oturdu.
"BÜYÜK HATA"
Maç sonunda Rıza Çalımbay, Ali Şaşal için yaptığı açıklamada, "Ali orada yanlış yaptı. Valencia ile sakatlandığında oyundan çıkması lazımdı. Doktorlar çıkmasını söylemesine rağmen çıkmamış. Devre arası sorduğumda 'Ayağım ağrıyor ama oynarım diye düşündüm' dedi. Büyük hata. Sakat sakat oynadı. Son yediği gol, elinden kaçırdığı golde ayağından dolayı muhtemelen tam eğilemedi. Ziya da aynı şekilde çıktı. Profesyonel oyuncunun bu tür şeylere izin vermemesi gerekiyor." dedi.
Tepki paylaşımlarının bazıları şöyle:
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023