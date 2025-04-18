Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi Kasımpaşa maçı için İstanbul'a ulaştı.

Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havaalanı'na iniş yaptı.

Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS