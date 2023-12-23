Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 18'inci haftasında Sivasspor sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ile İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor'un rahat bir futbol oynayacağını bildiklerini söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Geçen hafta Trabzonspor'a karşı ligin en iyi futbolunu oynadılar. İstanbulspor'un sıralamadaki durumuna göre insanlar yanılıyor olabilir ama biz yanılmadık. Oyuncu arkadaşlarımıza 90 dakika oyuna konsantre olmamız gerektiğini söyledik. Golü daha erken bulmayı isterdik ama geç ve güzel bir zamanda geldi. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Ama zor maç olacağını biliyorduk. Maalesef kolay maç kazanılmıyor" dedi.

YAKIN: HER ŞEYİ DOĞRU YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ise "Benim için son 3-4 gün o olaylardan sonra zordu. Takım için de zordu ama ona rağmen takımı tebrik ediyorum, çok iyi performans gösterdiler. Çok iyi şeyler yaptık ve rakibi kontrol altında tuttuk. Diğer maçlarda olduğu gibi gol atamazsan ve gol yersen bu moral bozuyor. İkinci devre oyuna iyi başladık. Bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Son dakikalarda gol yememiz ve kaybetmemiz üzücü" diye konuştu.