Sivasspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk.90 Kvet), Emrah Başsan (Dk.90 N'jie), Charisis, Saiz (Dk.77 Hakan Arslan), Burak Kapacak (Dk.77 Rodrigues), Manaj

TRABZONSPOR: Taha- Mehmet Can Aydın, Baniya (Dk.40 Trezaguet), Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Pepe, Abdülkadir (Dk.75 Enis Destan), Bakasetas, Visca (Dk.74 Bardhi), Onuachu

GOLLER: Dk.4 Saiz, Dk.20 ve Dk.67 Manaj ( Sivasspor )- Dk.39 Pepe, Dk.45+1 Onuachu, Dk.76 Trezeguet ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Emrah Başsan ( Sivasspor ) - Mendy ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

4'üncü dakikada orta sahadan gelişen Sivasspor atağında topu kazandıktan sonra rakip kaleye doğru ilerleyen Saiz'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin sol ayağı ile ortasına Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muhammet Taha çıkardı. Muhammet Taha'dan dönen topu takip eden Manaj bir kez daha kafayla denedi ve top ağlara gitti: 2-0.

26'ncı dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pepe, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmadan seken top yakın direğe çarpıp kornere çıktı.

28'inci dakikada Manaj ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye doğru çektiği şutta top az farkla auta gitti.

39'uncu dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pepe, sol ayağı ile çektiği şutta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

45+1'inci dakikada Trezeguet'in sağ kanattan içeriye doğru yerden gönderdiği topa dokunan Onuachu topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.

51'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Emrah, sol ayağı ile ortayı yaptı. Ceza alanında bulunan Manaj'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

52'nci dakikada Mehmet Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye doğru vuruşunda top yandan auta gitti.

67'nci dakikada Trabzonspor yarı alanında topla buluşan Manaj hızla topu taşıdıktan sonra ceza sahası yayı sağ çaprazından sert vurdu ve top yakın köşeden ağlara gitti: 3-2.

76'ncı dakikada Enis Destan ceza sahası içi sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Trezeguet sağ ayağı ile vuruş yaptı ve top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçerli sayılmadı. Ancak daha sonra yapılan VAR incelemesi sonucu gol yeniden geçerlilik kazandı: 3-3.

Karşılaşmanın 3-3 berabere sonuçlandı.