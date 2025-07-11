Sivasspor, İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Başlıyor

Sivasspor, İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmasını Bolu'da yapacak. İlk etap kampı Sivas'ta tamamlandıktan sonra, takım 17-27 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir tempoda hazırlıklara devam edecek.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını 17-27 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da yapacak.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da Sivas'ta başlayan Sivasspor, 14 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

İki gün izin yapacak olan Yiğidolar, 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da bulunan bir otelde toplanarak ikinci etap kampına başlayacak. 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek olan kamp, 10 gün boyunca yoğun bir tempoyla ve hazırlık maçlarıyla devam edecek.

Kırmızı-beyazlı takım, 28-29 Temmuz tarihlerinde yapacağı iki günlük iznin ardından, 30 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.

Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.