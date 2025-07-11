Sivasspor, İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Başlıyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını 17-27 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da yapacak.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da Sivas'ta başlayan Sivasspor, 14 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

İki gün izin yapacak olan Yiğidolar, 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da bulunan bir otelde toplanarak ikinci etap kampına başlayacak. 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek olan kamp, 10 gün boyunca yoğun bir tempoyla ve hazırlık maçlarıyla devam edecek.

Kırmızı-beyazlı takım, 28-29 Temmuz tarihlerinde yapacağı iki günlük iznin ardından, 30 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.

Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak. - SİVAS