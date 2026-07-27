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Sivasspor'dan Erciyes'te Çift Antrenmanlı Sezon Hazırlığı

Sivasspor'dan Erciyes'te Çift Antrenmanlı Sezon Hazırlığı
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sabah salonda, akşam ise sahada gerçekleştirilen çalışmalar, pas, baskı ve son vuruş gibi temel taktik unsurları içerdi.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sabah yapılan antrenmanda salonda çalışan İç Anadolu ekibi yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından konaklayacağı otele hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, akşam yapılan antrenmanda ise ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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