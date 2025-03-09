Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı

Sivasspor Göztepe'yi Mağlup Etti, Galibiyet Pozu Verdi

Sivasspor Göztepe'yi Mağlup Etti, Galibiyet Pozu Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 yenerek büyük bir sevinç yaşadı. Maçın ardından futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu vererek mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivassporlu futbolcular, Göztepe galibiyetinin ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Bekir Böke'nin 2, Charis Charisis'in 1 golüyle rakibini 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Göztepe karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Söz konusu fotoğraf, Sivasspor'un sosyal medya hesabından, 'Sivasımıza armağan olsun' notuyla paylaşıldı - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
img

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
img

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi

Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.