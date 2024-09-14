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Sivasspor, Gaziantep FK'yı 3-2'lik Skorla Geçti

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Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini Rey Manaj, Keita Balde ve Murat Paluli kaydetti. Sivasspor'dan Keita Balde, attığı golden sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Azizbek Turgunbayev, sol ayağıyla şut çekti. Top az farkla üstte auta çıktı.

63. dakikada Keita Balde'nin pasında topla buluşan Azizbek Turgunbayev, topu düzelterek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Saborit kafa vuruşu yaptı. Direğin solundan az farkla auta gitti.

69. dakikada ceza sahası dışından Charisis'in yaptığı vuruş rakip takım savunmasından geri döndü. Ceza sahası içerisinde boşta kalan topa gelişine vuran Keita Balde, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-1

69. dakikada attığı golden sonra formasını çıkaran Keita Balde, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kozlowski sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kalenin sağından auta gitti.

81. dakikada topla buluşan Okereke, ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Sol köşeye giden topa Nikolic kritik müdahalede bulunarak kornere çeldi.

83. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Moutoussammy, sağında koşu yapan Murat Paluli'yi gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazına ilerleyen Murat Paluli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

88. dakikada topla buluşan Kozlowski'nin vuruşunu Nikolic çeldi. Önünde kalan topa vuruş yapan Kodro topu ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussammy (Samba Camara dk. 84), Charisis, Pritchard (Bieganski dk. 76), Azizbek Turgunbayev, Keita Balde, Rey Manaj (Bekir Turaç Böke dk. 42- Fode Koita dk. 84)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Menig, Emrah Başsan, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep Fk : Sokratis, Ertuğrul Ersoy (Sorescu dk. 73), Bruno Silva, Saborit, Emre Taşdemir, Mandouki (Mirza Cihan dk. 85), Lungoyi (İlker Karakaş dk. 85), Ogün Özçiçek (Ndiaye dk. 67), Maxim (Kozlowski dk. 66), Okereke, Kodro

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Salem M'bakata, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Maxim (dk. 9 pen.) (Gaziantep FK), Rey Manaj (dk. 37), Keita Balde (dk. 69), Murat Paluli (dk. 83)(Sivasspor)

Kırmızı kart: Keita Balde (Sivasspor)

Sarı kartlar: Nikolic, Azizbek, Uğur Çiftci (Sivasspor) Maxim, Lungoyi, Mandouki, Kodro, Kozlowski, Sorescu (Gaziantep FK) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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