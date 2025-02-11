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Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere hazırlıklarına devam ediyor. Takım, antrenmanlarına Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde başladı ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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