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Sivasspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devam ediyor. Antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve rondo çalışmaları yapıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programlarla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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