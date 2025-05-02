Sivasspor Galatasaray Maçına Hazır

SİVASSPOR, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, yarın deplasmanda lider Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a giden kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenmanın devamında futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Son bölümünde ise taktik çalışmalara yer verildi. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Alaaddin Okumuş, Djordje Nikolic, Uğur Çiftçi ve Jan Bieganski ile birlikte, hastalığı nedeniyle Charis Charisis kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.