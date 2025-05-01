Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Türkiye Hentbol Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Final Müsabakaları için Sivas'a gelen Kilis Elbeyli Ortaokulu öğrencileri, kulübü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, futbolcularla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu, fotoğraf çektirdi.

Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.