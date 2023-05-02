- Sivasspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

SİVAS - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.