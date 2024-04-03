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Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada orta sahadan rakip ceza sahasına sokulan Emre Mor'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Eysseric'in ceza alanı sol tarafından sert şutunda kalevi Ali Şaşal Vural topu kontrol etmeyi başardı.

82. dakikada Eysseric'in soldan pasında ceza sahası sol çaprazdan Mendes'in şutu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Manaj, meşin yuvarlağı kaleci Sirigu'nun solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna

E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 90), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis (Caktas dk. 87), Bartuğ Elmaz (Kvet dk. 65), Koita, Turgunbayev (N'jie dk. 65), Manaj

Yedekler: Nikoloc, İbrahim Akdağ, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Emre Gökay, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

V. Fatih Karagümrük: Sirigu, Salih Dursun (Nazım Sangare dk. 68), Biraschi, Koray Günter, Veseli, Paoletti (Rohden dk. 57), Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın (Mendes dk. 57), Lasagna (Markao dk. 87)

Yedekler: Emre Bilgin, Can Keles, Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı, Adnan Uğur, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Manaj (dk. 89) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi (Sivasspor), Bertolacci, Eysseric, Koray Günter (Fatih Karagümrük) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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