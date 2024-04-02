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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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