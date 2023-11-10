Sivasspor, Fatih Karagümrük ile 9. kez karşılaşacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile 9. kez karşılaşacak. Yiğidoların 4'e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçtan 4'ünü Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisi ise 2 kez maçtan galip ayrıldı.

Maçlarda Sivasspor'un 14 golüne, Fatih Karagümrük 8 golle yanıt verdi. İki takım en geçen sezonunun ikinci devresinde karşılaşmış ve maç 4-3 Karagümrük'ün üstünlüğü ile sona ermişti.

Yiğidolar'da 3 futbolcu sakat

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Modou Barrow, Burak Kapacak ve Emre Gökay, Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

İki oyuncu kart sınırında

Müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile forvet Rey Manaj, Fatih Karagümrük mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - SİVAS