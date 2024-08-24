Sivasspor, Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Ahmed Kutucu'nun golüyle Eyüpspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Samu Saiz'in vuruşunu kaleci Nikolic kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu kornere çeldi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Charisis, Manaj, Pritchard (Moutoussammy dk 70), Samba Camara (Poungouras dk 81), Bieganski (Bekir Turaç Böke dk. 81), Emrah Başsan (Keita Balde 70), Radakovic, Sonko, Azizbek
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sinan Kaya
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Eyüpspor: Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın, Emre Akbaba (Samu Saiz dk. 72), Mame Thiam, Midtsjö, Ahmed Kutucu (Chatzigiovanis dk. 72), Melih Kabasakal, Umut Meraş (Tugay Kacar dk. 79), Caner Erkin (Tayfur Bingöl dk. 59), Bruno (Halil Akbunar dk. 59)
Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Sinan Gümüş, Svit Seslar,
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor),
Sarı kartlar: Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, Berke Özer (Eyüpspor), Samba Camara, Keita Balde (Sivasspor) - SİVAS