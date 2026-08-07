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Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda ısınma, pas, taktik organizasyon ve dar alan oyunlarının ardından çift kale maç yapıldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 1. hafta mücadelesi, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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