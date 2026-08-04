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Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos'ta Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos Cumartesi günü Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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