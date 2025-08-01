Sivasspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Erzurumspor FK ile yapacağı maç öncesi antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, ısınma hareketlerinin ardından eğlenceli oyunlar ve taktik maçla çalışmalarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını akşam gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğlenceli oyunlar oynayan Yiğidolar, taktik maçla çalışmayı tamamladı.

Yiğidolar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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