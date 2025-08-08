Sivasspor, Erzurumspor Maçı İçin Erzurum'a Gitti

Sivasspor, Erzurumspor Maçı İçin Erzurum'a Gitti
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, Erzurumspor FK ile karşılaşmak üzere Erzurum'a ulaştı. Takım, antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Erzurum'a gitti.

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Erzurum'a gitti.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
