Sivasspor'da Erzurumspor FK maçı hazırlıkları sürüyor

Özbelsan Sivasspor, 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top koruma çalışmaları yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü Erzurumspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
