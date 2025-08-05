Sivasspor, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, 2025-2026 sezonunun ilk maçında Erzurumspor FK ile karşılaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, önce ısınma hareketleri ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor