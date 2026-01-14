Haberler

Sivasspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
