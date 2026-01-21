Haberler

Sivasspor'dan Türk bayrağaın yönelik saldırıya sert tepki

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları sırasında, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınamak amacıyla bayrak açtı. Teknik heyet ve futbolcular, birlik ve beraberlik mesajı vererek bu saldırıya karşı durduklarını vurguladılar.

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesi anlamlı bir davranışta bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınamak amacıyla bayrak açtı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde bir araya gelen Sivasspor kafilesi, açtıkları Türk bayrağıyla saldırıya karşı tepkilerini ortaya koydu.

Takım, birlik ve beraberlik mesajı vererek bayrağa yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını vurguladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

