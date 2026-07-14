Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trendyol 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı antrenman yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer