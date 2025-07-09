Sivasspor'dan İki Futbolcunun Sözleşmesi Feshedildi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, defans oyuncusu Alaaddin Okumuş ve ön libero Jan Bieganski'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüp, her iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski'nin sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Alaaddin Okumuş ile ön libero Jan Bieganski'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak varılan anlaşma sonunda feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Sivasspor'a verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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