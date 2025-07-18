Sivasspor'dan 4 Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya varılan futbolcular, takımın 2. etap Bolu kampına dahil olarak takımla çalışmalara başladı. - SİVAS