Sivasspor'dan 4 Yeni Transfer

Sivasspor'dan 4 Yeni Transfer
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan'ı kadrosuna kattı. Anlaşma sağlanan futbolcular, takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya varılan futbolcular, takımın 2. etap Bolu kampına dahil olarak takımla çalışmalara başladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu

1 maçta bile oynamadı, kazandıracağı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.