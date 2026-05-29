Haberler

Otyakmaz'dan Sivasspor'a destek mesajı

Otyakmaz'dan Sivasspor'a destek mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor'da olağan genel kurulda yönetim listesi çıkmadı. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, eski başkan Mecnun Otyakmaz'dan yeni ve güçlü bir yönetim için destek istedi.

Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yönetim listesinin çıkmamasının ardından kulübün geleceğine yönelik temaslar sürüyor. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz ile Kemal Çağlayan ve Ali İzgi, Sivasspor'un eski başkanı ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, Sivasspor'a yeni ve güçlü bir yönetim oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübün yeniden başarılı günlerine dönmesi için güçlü bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, genel kurul süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında Otyakmaz'a bilgi verdi ve destek talebinde bulundu.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ise Sivasspor'a imkanlar dahilinde destek vermeye hazır olduğunu ifade ederek, güçlü bir yönetim kurulunun oluşmasının önemine dikkat çekti. Otyakmaz ayrıca, Sivas'taki tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı

Çağrı hem Kılıçdaroğlu hem Özel'e! Bu cenazeyi...

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı