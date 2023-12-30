Üye Girişi
Haberler

Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile kulüp yönetimi arasında yapılan toplantı sonucunda ayrılık kararı alındı. Çetin'in istifa ettiği ve yönetimin bu kararı kabul ettiği belirtildi. Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bugün kulüp yönetimi ile yaptığı toplantıda Çetin'in devam etmek istemediği öğrenildi.

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

19 maça çıktı

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Servet Çetin Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title