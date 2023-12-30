Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile kulüp yönetimi arasında yapılan toplantı sonucunda ayrılık kararı alındı. Çetin'in istifa ettiği ve yönetimin bu kararı kabul ettiği belirtildi. Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı bildirildi.
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bugün kulüp yönetimi ile yaptığı toplantıda Çetin'in devam etmek istemediği öğrenildi.
Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.
Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.
19 maça çıktı
42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü. - SİVAS