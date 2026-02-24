Sivasspor, Serikspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular yarını dinlenerek geçirecek.
Serikspor ile Özbelsan Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer