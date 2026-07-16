Taşdemir: "Sivasspor'da ilk hedefimiz borçları sıfırlamak"

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon öncesi kulübün önceliğinin mali yapıyı güçlendirmek olduğunu belirterek, ilk hedeflerinin borçları sıfırlamak ve transfer tahtasını açmak olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Sivasspor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtla. Taşdemir, "Yeni sezon inşallah hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Geçen sene burada birlikteydik. Sivasspor'u hak ettiği yere tekrar getirebilmek adına bazı planlarımız vardı. Ancak sonraki süreç istediğimiz ve beklediğimiz gibi gelişmedi. İşler farklı bir yöne gitti ve kulüp sahipsiz kalma noktasına geldi. Ben de o süreçte tekrar Sivas'a gelip valimizle, Burak başkanımızla ve divan heyetimizle görüştüm. Ancak sağlıklı bir ilerleyiş olmadığını gördüm. Daha sonra yaptığımız değerlendirmelerde ayrılmanın hepimiz için daha doğru olacağı konusunda fikir birliğine vardık ve ayrılık süreci yaşandı. Sonrasında Burak başkanımız tekrar göreve geldi, yönetimimiz oluştu. Kendisi beni arayarak kulübümüzün, takımımızın ve camiamızın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de bu çağrının ardından geldim. İki gündür antrenmanlardayım ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç bu şekilde gelişti. Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bu süreçten daha güçlü çıkabiliriz. Bunun için birlik ve beraberliğimizi daha da üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Şu anda güçlü bir yönetimimiz oluştu. Transfer tahtamız eksik. Eksiklerimiz var ve bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. İnşallah büyük Yiğidoların ve taraftarlarımızın desteğiyle eksiklerimizi kısa sürede tamamlayıp takımımıza, kulübümüze ve camiamıza yakışan Süper Lig hedefini yeniden ateşleyebiliriz. Ancak transfer sürecini tamamlayamazsak sıkıntılar yaşayacağımız da açık. Bunu herkes biliyor" dedi.

"Önceliğimiz borçları azaltmak"

Taşdemir, bir gazetecinin "Bu sene hedefiniz nedir?" sorusuna, "Şu anda adım adım gidiyoruz. Şu an aslında mevcut olan borçlarımızı temizleyebilmeyi hedefliyoruz. Temizleyemezsek borç katlanarak devam ediyor ve olduğu yerde de kalmıyor. Önceliğimiz borcumuzu sıfırlayabilmek Sivasspor'un geçmişte olduğu gibi borçsuz bir kulüp olmasını sağlayabilmek. Eğer bu doğrultuda transferi açabilirsek, transferi açtığımızda da doğru oyuncuları takımımıza yerleştirebilirsek play-off potası ve şampiyonluklarla alakalı ciddi söylemlerde bulunabiliriz. Şu an için hedefimiz borçlarımızı en aza indirmek daha sonra ise transfer tahtamızı açmak için gerekli tutarları toplamak. Bunun için bir süreç lazım. İnşallah tüm Sivaslıların desteğiyle Sivasspor'umuzun borçlarını sıfırlarız ve transfer tahtamızı açarız" yanıtını verdi.

"Badji ve Kimpioka ile yollar ayrılabilir"

Takımda eksik oyuncuların olduğu yönünde yöneltilen soruya ise Taşdemir, "Emirhan Başyiğit'in geçen sene bir sakatlığı oldu ve tedavisi devam ediyor. 1-2 güne kadar da gelecek. Badji ile alakalı yönetimimiz en doğru şekilde çalışmalarını yürütüyor. Eğer belli bir noktaya varabilirsek Badji önümüzdeki sene aramızda olmayacak. Kimpioka'da aslında idmanlara çıkıyordu, bugün yine kendisi ile bir görüşme oldu. Yarın daha net bir şey söyleyebilirim Kimpioka ile ilgili. Belki kendisiyle bir yol ayrım yaşayabiliriz. Adımları atarken dikkat ediyoruz. Çünkü 2-3 tane transfer yasağı dosyamız var. Daha fazla dosya açılsın istemiyoruz. Yabancı oyuncularla ilgili sıkıntıların tamiri çok zor oluyor" yanıtını verdi.

Çalışmalar devam ediyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı