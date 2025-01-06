Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrıldı

Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve eski eşi Simona Guatieri tarafından Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara'yla yasak aşk yaşadığı da öne sürülen Keita Balde ile yollarını ayırdı.

SADECE 1 GOLE KATKI VERDİ

Sivasspor, Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı.