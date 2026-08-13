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Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında 16 Ağustos'ta Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde pas, taktik ve dar alan çalışmalarıyla devam etti.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da Kayseri Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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