Sivasspor'da Futbolcular Sağlık Kontrolünden Geçti
Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da oyuncular, Medicana Sivas Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi. Kan tetkikleri ve çeşitli branşlarda muayeneler yapıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da bazı futbolcular, kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcular, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan dört futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor