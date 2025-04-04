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Sivasspor, Çaykur Rizespor ile Deplasmanda Karşılaşacak

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Sivasspor, sakat oyuncuları Fode Koita ve Djordje Nikolic'ten yoksun sahaya çıkacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra Rize'ye gidecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 30 puan topladı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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