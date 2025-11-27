Sivasspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü Boluspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS