Sivasspor Bolu Kampında Antrenmanlarını Sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Bolu kampında teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde pas organizasyonları ve taktiksel çalışmalara devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ve taktiksel çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor