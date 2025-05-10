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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, ligin alt sırasını yakından ilgilendiren Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun bir tempoda geçti.

SİVASSPOR, ligin alt sırasını yakından ilgilendiren maçta Bodrum FK ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 35'inci hafta maçında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Her iki takımın da 34 puanla çıkacağı maç, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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