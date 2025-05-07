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Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları ile sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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