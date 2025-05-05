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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürüyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas organizasyonları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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