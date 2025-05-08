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Sivasspor Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına bugün başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik maç ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bodrum FK ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kızılırmak İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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