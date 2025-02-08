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Sivasspor-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Danimarka'dan

Sivasspor-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Danimarka'dan
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Sivasspor- Beşiktaş mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Taolga Güldibi olacak.

Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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