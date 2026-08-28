Sivasspor, Batman Petrolspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında yarın deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı; maç saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması, yarın saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı