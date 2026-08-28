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Sivasspor, Batman Petrolspor Maçına Hazır

Sivasspor, Batman Petrolspor Maçına Hazır
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Trendyol 1. Lig 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde son antrenmanını tamamladı. Maç, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel çift kale maçla tamamladı.

Batman Petrolspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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