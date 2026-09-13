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Sivasspor Başkanı Özçoban: "Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli"

Sivasspor Başkanı Özçoban: 'Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli'
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Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Muğlaspor müsabakasının ardından maçın hakemine verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, "Artık Türk futbolunun bu hakemlerden temizlenmesi lazım. Kulüplere yazık bütün takımlarımız emek veriyor" dedi.

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Muğlaspor müsabakasının ardından maçın hakemine verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, "Artık Türk futbolunun bu hakemlerden temizlenmesi lazım. Kulüplere yazık bütün takımlarımız emek veriyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Fatih Tokail ve VAR hakemlerine tepki gösteren Özçoban, Sivasspor'un hakkını yedirmeyeceklerini ifade ederek, "Ben Sivasspor kulübünde 15 aydır başkanlık yapıyorum. İlk defa böyle bir maçtan sonra konuşma gereği hissettim. Geçen sene olmayan penaltıyı veren hakemi atıyorlar bizim maçımıza, resmen maçı katlediyor. VAR'daki hakem ne izliyor. Maç mı izliyor? Film mi izliyor? Bunun bir açıklamasının yapılması lazım bize. Adam bariz bir şekilde eliyle topu alıyor. Yediğimiz golde faul var. Manaj'ın golünde bir şey olmamasına rağmen oyunu durduruyor. Bizim federasyonla aramızı bozmaya çalışıyorlar, bozamayacaklar. Hakemlerin arasındaki kulisler hiç bitmiyor. Gerçekten biz hakkımızı arayacağız. Görüntülerle birlikte yazılı açıklama da yapacağız. Kimse Sivasspor ile oynayamaz, kimse Sivasspor'un hakkını yiyemez, bunu buradan açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bütün hakkımızı arayacağız. Artık Türk futbolunun bu hakemlerden temizlenmesi lazım. Kulüplere yazık bütün takımlarımız emek veriyor. Aşağıda işi bitiriyorlar çıkıyorlar maçlarda saçma sapan kararlar veriyorlar. Dediğim gibi biz Sivasspor olarak hakkımızı arayacağız. Gerekli bütün mecralara bütün itirazları yapacağız, bu böyle bilinsin. Kimse Sivasspor'dan büyük değildir. Taraftarımızdan da evimizdeki beraberlik için özür diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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