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Sivasspor Başkanı'ndan 58. Yıl Kutlama Mesajı

Sivasspor Başkanı'ndan 58. Yıl Kutlama Mesajı
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Sivasspor'un 58. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkan Bahattin Eken, kulübün geçmişten geleceğe uzanan yolculuğuna vurgu yaparak duygu dolu bir mesaj yayımladı. Eken, Sivasspor'un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir şehir ve milletin inancı olduğunu belirtti.

Sivas spor Başkanı Bahattin Eken, kulübün 58. kuruluş yıl dönünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sivas spor, kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda Sivas spor Başkanı Bahattin Eken mesaj yayımladı. Başkan Eken mesajında, Sivas spor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Bugün bir futbol kulübünün yaşını kutlamıyoruz sadece. Bugün, bir şehrin hayalini, bir milletin inancını, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir yolculuğu selamlıyoruz. 58 yıl önce, 1967 yılında Sivas'ta doğan bir sevda, zamanla sadece bir spor kulübü değil; aidiyetin, vefanın, mücadele ruhunun ve Anadolu'nun direncinin adı oldu: Sivasspor. O günlerde belki kısıtlı imkanlarla başlayan bu yolculuk, bugün Avrupa sahnelerine taşınan, kupalar kaldıran, gönüllere taht kuran bir efsaneye dönüştü. Bu başarı öyküsünün içinde nice ter, nice gözyaşı, nice hayal, nice dua var. Bu formaya gönül veren herkesin alın teri, bu arma için atılan her adımda yankılanıyor. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan, bu kutlu görevi yürütmekten dolayı büyük bir sorumluluk ve heyecan duyuyorum. Bu özel günde, rahmetle andığımız kurucularımıza, kulübümüze emek vermiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik adamlara, futbolcularımıza ve emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sivasspor'umuzun değerlerini yaşatarak, daha nice başarıları hep birlikte kucaklayacağımıza inancımız tamdır. Bu büyük sevdanın birleştirici gücüyle, omuz omuza daha nice yıllara Nice zaferlerle dolu yıllar görmek dileğiyle" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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