Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Türk futbolu adına kara bir gece. Maç 1-0 iken açık seçik bir penaltımız verilmedi. Maçta durumu 2-1'e getirdiğimizde oyunun üstünlüğünü aldığımızda ceza sahamızın içinde topsuz alanda oyuncumuza yapılan faul sonrası 3'üncü golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz: VAR'daki hakemler var mı, yok mu? Bu VAR'ın ismini YOK diye değiştirelim" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl açıklamalarda bulundu.

Mücadeledeki hakem yönetimine eleştirilerde bulunan Karagöl, "Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır inanın biz de bilmiyoruz. Türk futbolu adına kara bir gece. Maç 1-0 iken açık seçik bir penaltımız verilmedi. Maçta durumu 2-1'e getirdiğimizde oyunun üstünlüğünü aldığımızda ceza sahamızın içinde topsuz alanda oyuncumuza yapılan faul sonrası 3'üncü golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz: VAR'daki hakemler var mı, yok mu? Bu VAR'ın ismini YOK diye değiştirelim. Burada pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar? Nasıl bakıyorlar? Anlamadık, sondaki pozisyonda penaltıyı çalıp ofsaytı görmemesi manidar. İnanın bu gece ne söyleyeceğiz bilmiyoruz. Bu kadar ekonomik olarak takımların arasında uçurumun olduğu yerde elimizden geleni yapmaya çalışırken bu maçların sonucu önceden mi organize ediliyor? Başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik. Anlamadık, sürekli konuşuyoruz, Türk futbolu adına neler yaparız diye düşünüyoruz. Çıkıp, oynuyoruz. Maalesef futbolun paydaşları üstüne düşeni yapmıyor. VAR'daki hakemler geldiler mi? Oradalar mı çok merak ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ADINA ÜZÜLÜYORUZ"

Hakem hatalarına rağmen takımının gösterdiği performanstan dolayı memnun olduğunu ifade eden Karagöl, "Takımın performansından memnunuz. 1-0 geriye düştük ondan sonra hakem penaltıyı verseydi çok farklı olacaktı. 2-0'dan 2-1 yaptık. Lakin sonra devreye giren hakem, tekrar çevirdi ve bizim oyun oynamamıza gerek kalmadı. Bütün ikili mücadeleleri siz de görmüşsünüzdür. Takdir haklarını bizim aleyhimize kullandı. Maçı tek bir standartta yönetmedi. Bütün takdir haklarını aleyhimize kullandı. Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Biz sahaya çıkarız. Geliriz oynarız ve gideriz. Yapacak bir şey yok. Söyleyecek de hiçbir şey yok. Türk futbolu adına üzülüyoruz. Diyecek bir şey yok. Bundan sonraki haftalar maalesef bu düzen devam edecek. VAR demiyorum her hafta bu YOK'u konuşacaklar. VAR'ı konuşamıyoruz maalesef" şeklinde konuştu.